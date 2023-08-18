По предварительным данным, 17.08.2023 около 22 часов местного времени вблизи станции Чаны Западно-Сибирской железной дороги в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего, 2013 г.р., проходящим пассажирским поездом.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

