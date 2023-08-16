Минприроды Новосибирской области раскрыло результаты проверки в Усть-Таркском районе, где стало известно о нападении медведя на овец. Стадо из девяти голов пропало во время выпаса в селе Новосилиш. Двое вернулись к хозяевам в крови, а остальных, как сообщалось, местные жители нашли позже мертвыми.

Часть овец была съедена, другая — закопана в земле. Их тела лежали в ровных круглых ямах под слоем земли, веток и травы.

Информация о гибели домашнего скота подтвердилась, но животные паслись и были убиты за пределами села. Как рассказали в министерстве, опасности для населения хищник не представляет, поэтому объявлять охоту на него не планируют.

«Овцы находились на свободном выпасе за территорией населенного пункта в лесу. Непосредственной угрозы жителям населенного пункта нет. Решение о регулировании численности приниматься не будет. Само нападение произошло минимум несколько дней назад», — прокомментировали VN.ru в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Министр природы Евгений Шестернин подчеркнул, что ситуация находится на контроле инспектора министерства. И хотя медведь не угрожает безопасности сельчан, в лесу нужно соблюдать осторожность.

«Медведь забрал в лес несколько овец. Старых, воспринимаемых всеми через желудок, но все же подзаботных овец. Уверен, что хозяин не буднично расстроился. Животное никто не видел, только следы. Угрозы нет. В любом случае будьте осторожны в лесу вдали от деревни, села или города», — написал министр в своем Telegram-канале.

Главное правило при встрече с медведем в лесу — сохранять спокойствие и не провоцировать хищника не агрессию. Также не стоит пристально смотреть на косолапого — он может воспринять это враждебно и ринуться в атаку. А лучше всего — вовсе избегать подобных встреч: не ходить в лес поодиночке, не оставлять продукты питания в открытом доступе при ночевке в лесу и сторониться медвежьих троп.