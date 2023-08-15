31 июля 2023 г. глава г. Татарска А.В. Сиволапенко подписал постановление о создании пунктов временного размещения пострадавшего населения, эвакуируемого (отселяемого) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

Постановлением утвержден перечень пунктов временного размещения (ПВР) пострадавшего населения на 100 - 150 чел., для приема населения в случае ЧС на территории города Татарска. Основной пункт временного размещения находится на базе школы-интерната (начальник пункта - директор школы-интерната А.Н. Козлов). Резервный пункт предусмотрен на базе районного Дома культуры «Родина» Татарского района (начальник пункта - директор учреждения О.В. Брит). Руководителям поручено до 5 сентября назначить своими приказами заместителя начальника ПВР и состав ПВР.

Глава постановил обеспечить финансирование и закупку имущества для осуществления деятельности пунктов временного размещения пострадавшего населения из резервного фонда администрации города Татарска. До 19 сентября разработать и утвердить организационно-распорядительную документацию.

Заместителям главы администрации города Татарска поручено заблаговременно согласовать и организовать: обеспечение имуществом и предметами первой необходимости ПВР для осуществления их полноценной деятельности; закрепление от Татарской ЦРБ медицинских работников, выделяемых в состав ПВР; закрепление от МО МВД России «Татарский» сотрудников и транспорта с громкоговорящей связью; проведение уточненных расчетов обеспечения ПВР кроватями (в том числе для малолетних, инвалидов, больных) и постельными принадлежностями; питание для населения, эвакуируемого из зон чрезвычайных ситуаций; осуществление расчетов выделения транспорта для эвакуации населения.

Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации города Татарска поручено до 12 сентября организовать и провести методическое занятие с назначенными установленным порядком начальником и составом администрации пункта временного размещения пострадавшего населения по вопросам организации работы пункта, полноты и качества разработки организационно-распорядительной документации.

С новым постановлением главы города утратило силу аналогичное постановление от 30.1. 2020 г., в нем, в отличие от нового, не был предусмотрен резервный ПВР. Новое постановление было издано в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС «По организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения» (Письмо МЧС России от 15 июня 2022 г.)