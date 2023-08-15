Госавтоинспекция Новосибирской области с 14 по 17 августа проводит оперативно-профилактическое мероприятие \"Учебные транспортные средства и начинающие водители\"

Оно проводится в целях профилактики, предупреждения и снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий по вине водителей со стажем управления транспортными средствами до 2-х лет.

В рамках мероприятий сотрудники Госавтоинспекции будут проводить с водителями профилактические беседы, осуществлять проверку технического состояния учебных транспортных средств, соответствие их конструкции условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, что на транспортном средстве под управлением водителя с водительским стажем менее 2-х лет по вновь открытой категории, устанавливается знак «Начинающий водитель».

