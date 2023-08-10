Добавить комментарий (1)

В селе Усть-Тарка Новосибирской области 10 августа спецназ задержал начальника уголовного розыска местного отдела полиции. Задержание связано с делом об убийстве 15-летней Натальи Матюхиной 13 лет назад. Об этом НГС сообщил местный житель.

- Ночью в селе Усть-Тарка спецназ штурмом арестовал начальника уголовного розыска майора полиции Алексея Бороздина, - рассказал читатель НГС.

Источник НГС в правоохранительных органах подтвердил, что Бороздина задержали по делу об исчезновении девочки. Не исключено, что он не последний полицейский по громкой истории, так как о случившемся 13 лет назад знал якобы практически весь отдел полиции, но все прикрывали своих коллег Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея. Расследование ведет отдел по расследованию преступлений прошлых лет СУ СК по региону.

В пресс-службе СК по Новосибирской области подтвердили НГС, что сейчас проводятся следственные действия.

- Проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела, — объяснили в Следственном комитете.