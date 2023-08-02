В Чановском районе Новосибирской области водитель бетономешалки скончался после столкновения с локомотивом на железнодорожном переезде. Авария произошла днем в субботу, 29 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным правоохранителей, 43-летний водитель миксера Исузу ехал по автодороге «Чаны-Погорелка» в сторону поселка Чаны.
По предварительной информации, на регулируемом железнодорожном переезде он проехал на запрещающий сигнал светофора, затем врезался в шлагбаум и устройство заграждения ж/д переезда. После этого произошло столкновение с локомотивом.
От полученных травм водитель бетономешалки скончался на месте.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
\"Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а также напоминает, что железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги\", — напомнили в полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным правоохранителей, 43-летний водитель миксера Исузу ехал по автодороге «Чаны-Погорелка» в сторону поселка Чаны.
По предварительной информации, на регулируемом железнодорожном переезде он проехал на запрещающий сигнал светофора, затем врезался в шлагбаум и устройство заграждения ж/д переезда. После этого произошло столкновение с локомотивом.
От полученных травм водитель бетономешалки скончался на месте.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
\"Госавтоинспекция призывает водителей к повышенной бдительности при пересечении железнодорожных переездов и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения, а также напоминает, что железнодорожный переезд – один из самых опасных участков дороги\", — напомнили в полиции.
Источник: ГАИ