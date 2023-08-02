По ходатайству отделения по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Новосибирской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двух бывших и одного действующего сотрудника территориальных органов внутренних дел Новосибирской области. Также мужчинам предъявлено обвинение в зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного-движения), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы