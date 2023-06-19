7 июня вступил в законную силу приговор Татарского районного суда от 22 мая в отношении Ивашинниковой Е.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном размере.)

Ивашинникова Е.В. признана виновной в том, что в период с января 2020 г. по 28 апреля 2021 г., являясь руководитель отдела развития ООО МКК «Удачные займы-НСК» и материально-ответственным лицом, путём присвоения похитила из кассы вверенные ей наличные денежные средства, принадлежащие ООО, в общей сумме 268 тыс. 700 руб., а с целью сокрытия совершенного преступления в период указанного времени составляла договоры потребительского кредита (займа) на граждан, о якобы правомерном получении ими займа, которые отправляла в главный офис ООО, создавая видимость получения займа.

В ходе судебного разбирательства Ивашинникова Е.В. вину в совершении преступления признала полностью. Ущерб, причиненный ООО МКК «Удачные займы-НСК», возместила в полном объеме. Приговором суда Ивашинниковой Е.В. назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

На Ивашинникову Е.В. возложена обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.