8 июня вступил в законную силу приговор Татарского районного суда от 23 мая в отношении Ю.В. Сташковой, обвиняемой в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Сташкова признана виновной в том, что в период с 28 января 2020 г. по 13 мая 2022 г., являясь главным бухгалтером МУП «Водоканал», пользуясь и злоупотребляя доверием обладателей электронной подписи, оказанным ей руководителями предприятия в связи с её служебным положением, вносила недостоверные сведения в реестры на перечисление денежных средств на свои счета, выразившиеся в завышении себе заработной платы, отпускных, аванса по заработной плате и алиментов. После этого денежные средства с лицевого счета МУП «Водоканал» в банке переводила на свои лицевые счета, похитив, таким образом, 1 млн 961, 827 руб.

В ходе судебного разбирательства фигурантка вину в совершении преступления признала полностью. Суд, оценив представленные доказательства в совокупности, нашел их достоверными, допустимыми и достаточными для признания доказанной вины Сташковой в совершении указанного преступления. Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

На осужденную возложена обязанность в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного.

Со Сташковой в пользу «Водоканала» полностью взыскана сумма причиненного ущерба.