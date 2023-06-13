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13.06.2023 | 12:03
Информатор
174
Сегодня в нашем объективе Денис Малютин - преподаватель Татарского педагогического колледжа и серебряный призёр Дельфийских игр.
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Источник:
День за днем
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