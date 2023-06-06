6 июня состоится заезд на первую оздоровительную смену «Мифы Древней Греции» в лагерь «Солнечный» с. Лопатино Татарского района.

Сбор детей состоится у РДК «Родина» по адресу г. Татарск, ул. Ленина, 94. Регистрация детей и посадка в автобусы – с 10. 30 до 11.00. Отправка автобуса - 11.00

График летней оздоровительной кампании лагеря «Солнечный» таков:

1 смена: 6 июня – 26 июня;

2 смена: 29 июня – 19 июля;

3 смена: 24 июля – 13 августа.

К новому сезону в лагере проведен ремонт главного корпуса и душевых, сделана новая площадка для самых разных мероприятий. Детей ждет много новых квестов, самых разнообразных мастер-классов и тематических программ.