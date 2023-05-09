Правила охраны жизни людей на водных объектах в Новосибирской области утверждены постановлением Правительства области от 10.11.2014 г. №445-п (далее – Правила) и определяют требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на водных объектах в Новосибирской области, и обязательны для выполнения всеми водопользователями на территории Новосибирской области.

Правилами установлено, что водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его участком в рекреационных целях(отдыха, туризма, спорта), несут административную и уголовную ответственность за безопасность людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их участках в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанность по предоставлению информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципальных образований Новосибирской области, возложена на органы местного самоуправления

Контроль за соблюдением требований Правил осуществляет ГКУ Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» во взаимодействии с Государственной инспекцией по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Правилами установлены требования к пляжам:

- до начала купального сезона должны быть проведены водолазное обследование, очистка дна водного объекта на глубинах до 2 метров в пределах участка акватории, отведенной для купания;

- на период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей) организуют развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство спасателей этих постов;

- на пляжах отводятся участки акватории для купания детей и для лиц, не умеющих плавать, с глубинами с преобладанием 40 - 50 см, но не более 70 см. Граница поверхности водного объекта, предназначенного для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами. Пляж и берег у места купания детей должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж должен иметь площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на глинистых участках. Минимальная площадь пляжа на 1 место должна быть 4 кв. м.;

- пляжи в лагерях отдыха детей и иных детских оздоровительных учреждениях, кроме соответствия общим требованиям к пляжам, должны быть ограждены по периметру штакетным забором. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность детей и методическое руководство обучением их плаванию.

Знаки безопасности на водных объектах («Купание запрещено» и др.) устанавливаются водопользователями (владельцами пляжей, переправ), на видных местах и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра.

На пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах запрещается, в том числе:

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- купаться в состоянии опьянения;

- приводить с собой животных;

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и других предметах, представляющих опасность для купающихся.

На территории Татарского района пляжи отсутствуют, имеются места неорганизованного отдыха. Купаться в таких местах запрещено.

При посещении мест неорганизованного отдыха дети должны находится под присмотром родителей или иных законных представителей. Оставление детей на водных объектах без присмотра может быть расценено как ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и повлечь привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Нарушение правил охраны людей на водных объектах влечет привлечение к административной ответственности по ст. 4.8 Закона Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» в виде штрафа до 1000 рублей.