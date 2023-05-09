Татарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело о гибели на пожаре малолетнего ребенка в областном центре, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в дневное время 5 мая в одном из домов Татарского района Новосибирской области произошло возгорание. После тушения пожара обнаружено тело 8-летней девочки.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС провели осмотр места происшествия, совместно со специалистами изъяли предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.