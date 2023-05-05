В подростковом клубе «Содружество» в открытом пространстве «Юность» прошла профилактическая беседа «Защити себя сам» с сотрудниками Межмуниципального отдела МВД «Татарский»: уполномоченным участковым полиции Андреем Шрейдером и инспектором по пропаганде ОГИБДД Мариной Хомченко.





Внимание ребят было привлечено к необходимости соблюдения российского законодательства в школе, на улице, в семье, общественных местах. В ходе беседы были затронуты вопросы ответственности за групповые правонарушения, несоблюдение общественного порядка, устава школы, а также вопросы по профилактике экстремизма и терроризма. Также поговорили об ответственности за кражи, грабежи, вымогательства, причинение телесных повреждений, школьный буллинг.

Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная ответственность, какие наказания применяются за совершение тех или иных правонарушений. Особое внимание было уделено вреду употребления спиртных напитков, табака, других веществ. В разговоре с учениками сотрудники полиции рассказали о том, как не стать жертвой преступления: были подняты вопросы безопасности жизни и здоровья, а также ответственности за сохранность личных вещей.

Ребята с большим вниманием и интересом слушали Андрея Владимировича и Марину Викторовну, активно задавали вопросы, приводили примеры из жизни, в которых им необходима была поддержка знающего законы человека, и получили исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы. Подобные профилактические беседы необходимы современным подросткам, они несут правовую поддержку, а знание своих прав и обязанностей ограждает от нарушения закона.

Ирина Мезина, заведующая подростковым клубом