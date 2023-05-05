В 2022 г. в Татарске местной студией «Авторадио» впервые была организована акция «Бессмертный полк» в режиме видеотрансляции портретов фронтовиков на экране в центре города. Тогда транслировалось более 300 портретов. В этом году акция получила продолжение и развитие, к ней присоединился историко-краеведческий музей им. Николая Савченко и количество портретов увеличилось до более чем 2 тысяч. Как рассказала директор музея Ольга Нагайцева, в планах на будущее развивать этот формат и жители, которые желают принять участие и включить своего ветерана в виртуальный «Бессмертный полк», могут обращаться в музей. Трансляции пройдут 7,8 и 9 мая на экране, расположенном на здании торгового комплекса «Стар» (ул. Ленина, 62) и в военном зале историко-краеведческого музея.