Ученик 7 класса Боровихинской школы на станции Повалиха в Алтайском крае Матвей Авдеев предотвратил столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. 25 апреля на станции водитель автотранспорта выехал на железнодорожные пути, где машина заглохла. Матвей увидел это и побежал к работникам станции, которым сообщил о происшествии. Дежурная по станции успела предупредить локомотивную бригаду грузового поезда, который следовал по данному пути. Машинист применил экстренное торможение. В результате никто не пострадал. Водитель застрявшего на переезде автомобиля скрылся с места происшествия. В настоящее время владелец транспортного средства установлен сотрудниками ГИБДД. Железнодорожники поблагодарили Матвея за проявленную бдительность и вручили подарок – новый велосипед.