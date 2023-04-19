Уважаемые жители города Татарска, приглашаем Вас принять участие в ежегодном субботнике по санитарной очистке и благоустройству территории города в период с 20 апреля 2023 года по 21 апреля 2023 года. Весь собранный мусор в результате проведения субботника необходимо размещать вблизи существующих контейнерных площадок для сбора ТКО в мусорных мешках. Заявки на вывоз мусора принимаются по телефону 2-64-05. Надеемся на вашу поддержку! Только вместе мы сделаем наш город чище и привлекательнее!

С уважением, администрация города Татарска