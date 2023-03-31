Участники Российского движения детей и молодежи Татарского политехнического колледжа провели акцию по сбору корма для бездомных животных. В ней приняли участие неравнодушные студенты и преподаватели образовательного учреждения. Корм будет передан в местную общественную организацию «Хатико», которая занимается передержками животных. Там собак и кошек лечат, стерилизуют, кормят, а затем определяют в добрые руки. «На одно бездомное животное теперь стало меньше! Этот замечательный котик, которого приютили в «Хатико», нашел своего хозяина и обрел новый дом», - рассказали студенты.