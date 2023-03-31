О ходе подготовки к весенне-полевым работам и открытии нового дилерского центра Ростсельмаш в регионе в ходе пресс-тура рассказал заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.



«Одной из главных составляющих для успешного проведения весенне-полевых работ является техническая готовность сельхозтехники. У нас в посевной кампании будет задействовано 7254 тракторов, 3374 грузовых автомобилей, 5103 сеялок. Для того, чтобы аграрии вовремя подготовились, мы предоставляем большое количество направлений господдержки. Например, компенсация части затрат на приобретение технических средств, возмещение части стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений. В настоящее время идёт приём заявок от аграриев, агропромышленных предприятий. И специалисты министерства стараются оперативно их обработать, чтобы средства до получателей дошли своевременно», – отметил Андрей Шинделов. «Одной из главных составляющих для успешного проведения весенне-полевых работ является техническая готовность сельхозтехники. У нас в посевной кампании будет задействовано 7254 тракторов, 3374 грузовых автомобилей, 5103 сеялок. Для того, чтобы аграрии вовремя подготовились, мы предоставляем большое количество направлений господдержки. Например, компенсация части затрат на приобретение технических средств, возмещение части стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений. В настоящее время идёт приём заявок от аграриев, агропромышленных предприятий. И специалисты министерства стараются оперативно их обработать, чтобы средства до получателей дошли своевременно», – отметил Андрей Шинделов.

По словам замминистра, в посевной кампании будут участвовать 1238 сельхозтоваропроизводителей. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области еженедельно осуществляет мониторинг их обеспеченности материально техническими ресурсами. Для проведения ярового сева семена зерновых и зернобобовых культур имеются в полном объеме 325,2 тысяч тонн семян (104% к потребности). Продолжается техническое переоснащение отрасли. На особом контроле находятся вопросы по обеспеченности запасными частями и подготовке техники к сезонным работам. По словам замминистра, в посевной кампании будут участвовать 1238 сельхозтоваропроизводителей. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области еженедельно осуществляет мониторинг их обеспеченности материально техническими ресурсами. Для проведения ярового сева семена зерновых и зернобобовых культур имеются в полном объеме 325,2 тысяч тонн семян (104% к потребности). Продолжается техническое переоснащение отрасли. На особом контроле находятся вопросы по обеспеченности запасными частями и подготовке техники к сезонным работам.

«Региональные дилеры и поставщики сельскохозяйственной техники и оборудования подтверждают наличие резерва запасных частей и расходных материалов, что гарантирует бесперебойное проведение весенне-полевых работ», – рассказал он.