Резерв техники и запчастей позволит бесперебойно провести посевную в Новосибирской области: всего в работах будет задействовано 7254 тракторов, 3374 грузовых автомобилей, 5103 сеялок, включая современные высокопроизводительные посевные комплексы.
О ходе подготовки к весенне-полевым работам и открытии нового дилерского центра Ростсельмаш в регионе в ходе пресс-тура рассказал заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.
«Одной из главных составляющих для успешного проведения весенне-полевых работ является техническая готовность сельхозтехники. У нас в посевной кампании будет задействовано 7254 тракторов, 3374 грузовых автомобилей, 5103 сеялок. Для того, чтобы аграрии вовремя подготовились, мы предоставляем большое количество направлений господдержки. Например, компенсация части затрат на приобретение технических средств, возмещение части стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений. В настоящее время идёт приём заявок от аграриев, агропромышленных предприятий. И специалисты министерства стараются оперативно их обработать, чтобы средства до получателей дошли своевременно», – отметил Андрей Шинделов.
По словам замминистра, в посевной кампании будут участвовать 1238 сельхозтоваропроизводителей. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области еженедельно осуществляет мониторинг их обеспеченности материально техническими ресурсами. Для проведения ярового сева семена зерновых и зернобобовых культур имеются в полном объеме 325,2 тысяч тонн семян (104% к потребности). Продолжается техническое переоснащение отрасли. На особом контроле находятся вопросы по обеспеченности запасными частями и подготовке техники к сезонным работам.
«Региональные дилеры и поставщики сельскохозяйственной техники и оборудования подтверждают наличие резерва запасных частей и расходных материалов, что гарантирует бесперебойное проведение весенне-полевых работ», – рассказал он.
«У нас подписано соглашение о сотрудничестве с министерством сельского хозяйства региона. Оно даёт пятипроцентную скидку сельхозтоваропроизводителям от нашего прайса. Для более оперативной подготовки сельскохозяйственной техники, мы предлагаем аграриям услуги своей технической службы, которая может осуществлять работу не только на базе предприятия, но и на выезде. По заявке наши специалисты могут выехать для ремонта, настроек, наладки, как по гарантийному обслуживанию, так и постгарантийному. И также мы предлагаем целый спектр запасных частей», – подчеркнул директор официального дилера Ростсельмаш ООО «Агротрак» Виктор Макаленко.
Объем средств на проведение комплекса весенне-полевых работ в этом году составит 16,6 млрд рублей. Большая часть финансирования будет за счет собственных средств – 10,2 млрд рублей, 2 млрд рублей – меры государственной поддержки. Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, запасных частей, семян сельскохозяйственных культур.
Объем средств на проведение комплекса весенне-полевых работ в этом году составит 16,6 млрд рублей. Большая часть финансирования будет за счет собственных средств – 10,2 млрд рублей, 2 млрд рублей – меры государственной поддержки. Наиболее существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений, запасных частей, семян сельскохозяйственных культур.
Источник: Правительство НСО