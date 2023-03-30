Добавить комментарий (1)

Глава города Алексей Васильевич Сиволапенко держит ситуация под личным контролем, ежедневно контролирует проведение работ в зонах возможного затопления.

В настоящее время дежурные бригады проводят работы по освобождению от ледовых пробок центральных водоотводных каналов.

На протяжении периода прохождения паводка необходимо объединить усилия дежурных бригад и жителей города.

Жителям города необходимо соблюдать правила содержания и обеспечения санитарного состояния территории прилегающей к вашим земельным участкам, а также правила благоустройства.

А именно: вовремя оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод. Только совместными усилиями, возможно контролировать ситуацию.

Силами МКУ «УБиХО» и МУП «Водоканал» города Татарска продолжается реализация противопаводковых мероприятий на территории города.