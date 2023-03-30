Добавить комментарий (1)

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Силами МКУ «УБиХО» и МУП «Водоканал» города Татарска продолжается реализация противопаводковых мероприятий на территории города. 
Глава города Алексей Васильевич Сиволапенко держит ситуация под личным контролем, ежедневно контролирует проведение работ в зонах возможного затопления. 
В настоящее время дежурные бригады проводят работы по освобождению от ледовых пробок центральных водоотводных каналов. 
На протяжении периода прохождения паводка необходимо объединить усилия дежурных бригад и жителей города. 
Жителям города необходимо соблюдать правила содержания и обеспечения санитарного состояния территории прилегающей к вашим земельным участкам, а также правила благоустройства. 
А именно: вовремя оборудовать и очищать водоотводные канавы и трубы, в весенний период обеспечивать пропуск талых вод. Только совместными усилиями, возможно контролировать  ситуацию.
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30 Марта | 10:08 (ссылка #1688959)
Умное решение - это показуха "селфи" возле подтопленных участках🤣👍. Проблема не ушла, а фото есть 
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