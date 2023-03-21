И.о. Барабинского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Татарского района, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия в феврале 2023 г. обвиняемая, следуя в пассажирском поезде сообщением «Новосибирск - Кулунда», похитила у пассажира мобильный телефон стоимостью более 8 тыс. руб. и скрылась с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению, чем причинила потерпевшему значительный ущерб. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.