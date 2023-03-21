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21.03.2023 | 07:19
Информатор
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В нашем объективе тренер-преподаватель ДЮСШ по дисциплине «Современный мечевой бой» Василий Стрельников.
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Источник:
День за днем
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