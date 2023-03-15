18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В Республике Крым этот день является праздничным и выходным. В этот день в 2014 г. Крым вошёл в состав России. Присоединение, а вернее – возвращение, было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым.

14 марта в Северотатарской библиотеке начался цикл мероприятий в честь празднования воссоединения Крыма и России.





Дети и взрослые присоединились к акции «Окна Крыма». Художник-оформитель О.А. Кузнецова провела мастер-класс по рисованию на окнах.

Дети с удовольствием своими руками изображали всё на стекле окон в библиотеке символы воссоединения России и Крыма, чтобы всё видели и знали этот праздник.

Дети пели гимн России, участвовали в флешмобе с патриотическим аквагримом, рассказала библиотекарь Людмила Фишер.