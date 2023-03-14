14 марта на расширенном заседании коллегии Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области по итогам работы за 2022 г. были подведены итоги смотра-конкурса на лучшее подразделение. Конкурс проходил в трех группах подразделений. Во второй группе подразделений в направлении «Организация дознания» 2-е место заняло отделение судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам.

В третьей группе лучшим в «Организации обеспечения установленного порядка деятельности судов» стало отделение судебных приставов по Чановскому району.

Врио руководителя Главного управления Сергей Неведомский наградил лучших сотрудников подразделений судебных приставов.