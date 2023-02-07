Группой дознания линейного отдела МВД России на станции Барабинск завершено расследование кражи на вокзале в Татарске. Транспортными полицейскими установлено, что сотрудники линейного пункта полиции на станции Татарская получили сообщение о том, что у учащегося местной школы-интерната в зале ожидания железнодорожного вокзала похитили телефон стоимостью более четырех тысяч рублей. На место незамедлительно направили ближайший наряд патрульно–постовой службы полиции, который по горячим следам установил и задержал в одном из вагонов электропоезда сообщением «Татарская-Омск» подозреваемого в краже. Им оказался ранее привлекавшийся восемь раз к уголовной ответственности за кражи 26-летний житель Татарского района. Мужчина пояснил, что взял у школьника телефон, чтобы позвонить родственникам, но в процессе звонка он решил не возвращать гаджет и позже его продать, поэтому, окончив разговор, подозреваемый ушел со смартфоном с вокзала. Позже, чтобы скрыть следы противоправного деяния, злоумышленник в одном из помещений железнодорожного вокзала спрятал похищенное в носок и осуществил посадку в электричку. За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Телефон изъят и возвращен законному владельцу.