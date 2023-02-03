Госавтоинспекция Новосибирской области проведет мероприятие \"Нетрезвый водитель\"

Мероприятие пройдет в период с 03 по 06 февраля 2023 года.

Экипажи ДПС будут выявлять водителей в состоянии опьянения, пресекать грубые нарушения правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых улицах будут проводиться сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Справочно: по итогам 2022 года на территории региона произошло 282 ДТП с участием водителей с признаками опьянения, при которых 88 человек погибли и 377 получили различные травмы. Данные показатели выше итогов 2021 года более, чем на 25%.

Автоинспекторы призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просят граждан сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.