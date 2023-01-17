Судебные приставы собрали доказательную базу для возбуждения уголовного дела за оскорбление и неуважение к суду.

Дознаватель отделения судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам собрал материалы в отношении обвиняемого для возбуждения уголовного дела по ч. 1 статьи 297 «Неуважение к суду».

Во время судебного заседания обвиняемый оскорбил государственного обвинителя. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов незамедлительно сообщил о факте преступления.

Дознаватель подразделения ГУФССП России по Новосибирской области на основании рапорта судебного пристава начал проводить процессуальную проверку. Аудиозапись хода судебного заседания направил на лингвистическую экспертизу, которая подтвердила состав преступления. Эксперты определили, что обвиняемый действительно использовал слова, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство суда.

Материалы с доказательной базой для возбуждения уголовного дела по статье 297 УК РФ «Неуважение к суду» передали в межрайонный следственный отдел.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов напоминает гражданам о том, что есть правила поведения в суде, которые важно соблюдать. За их нарушение работники аппарата суда, судебные приставы вправе сделать замечание и применить меры воздействия, предусмотренные законодательством. Воспрепятствование осуществлению правосудия, неуважение к суду, нарушение общественного порядка в здании или служебных помещениях суда влекут ответственность, предусмотренную законодательством