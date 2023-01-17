24 января с 10.00 до 12.00 Татарский межрайонный прокурор Илья Владимирович Черкас проведет личный прием граждан в здании Татарской центральной районной больницы им. 70-летия Новосибирской области (ул. Смирновская, 109).

30 января с 10.00 до 12.00 личный прием граждан в здании многофункционального центра «Мои документы» (ул. Ленина, 80) проведет заместитель Татарского межрайонного прокурора Дмитрий Иванович Красноухов.

Жители города Татарска и Татарского района могут обратиться к прокурору с обращением или заявлением, а также для разъяснения действующего законодательства.