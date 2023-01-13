«Более 400 килограммов соленого сала из Чистоозёрного района в ближайшее время будет доставлено бойцам специального батальона «Вега» из Новосибирской области. Большое спасибо предпринимателю Николаю Богомолову, благодаря инициативе которого был сформирован такой гуманитарный груз с вкусным и питательным продуктом.

Напомню, создаваться добровольческий батальон начал еще в середине октября 2022 года. Командующим данного подразделения стал первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. Батальон «Вега» состоит из 400 военнослужащих», - пишет в своем паблике Вконтакте депутат Заксобрания Новосибирской области Игорь Умербаев.



