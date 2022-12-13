Администрация города Татарска информирует жителей о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам: транспортному, земельному налогу и налогу на имущество. Особого внимания заслуживают имущественные налоги - налог на имущество физических лиц и земельный налог, поступления от которых в полном объеме идут в бюджет города Татарска.

Реквизиты для перечисления денежных средств: Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950, Сч. №40102810445370000043; Получатель: УФК по Новосибирской области (Межрайонная ИФНС России №19 по Новосибирской области), ИНН 5403174070 КПП 540301001 ОГРН 1045401324870, Счет получателя: №03100643000000015100. КБК для оплаты задолженности налога на имущество физ. лиц:18210601030131000110, налога на землю физ. лиц -18210606043131000110, транспортный налог - 18210604012021000110 , код ОКТМО 50650101, код налогового органа – 5403.

Оплатить задолженность можно через:

- Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru с помощью сервиса «Налоговая задолженность физических лиц» (требуется регистрация в Личном кабинете портала),

- через сайт ОПЛАТА ГОСУСЛУГ www.oplatagosuslug.ru с помощью сервиса «Задолженности по налогам» (дополнительной регистрации на сайте не требуется),

- через сайт Федеральной системы «Город» www.kvartplata.ru (требуется регистрация в Платежном кабинете сайта).

- в отделениях банка;

- в отделениях почтовой связи.

Призываем вас быть добросовестными и ответственными налогоплательщиками и своевременно исполнять обязанность по уплате налогов, установленных законодательством.

Администрация города Татарска