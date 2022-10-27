Skip to content
Сегодня:
Завтра:
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
27.10.2022 | 10:41
Информатор
138
Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял ролик о смотрителе кладбища Константине Кутакове. Ролик он 26 октября 2022 года опубликовал на своем YouTube-канале «Люди как люди».
&t=60s>
&t=60s
Источник:
Вести-Новосибирск
В Татарске пройдёт хлорирование воды
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 300 плюс 10?
В данный момент, комментариев нет.