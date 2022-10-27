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Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов снял ролик о смотрителе кладбища Константине Кутакове. Ролик он 26 октября 2022 года опубликовал на своем YouTube-канале «Люди как люди».
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Источник: Вести-Новосибирск  

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