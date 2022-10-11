Согласно постановлению Правительства РФ от 22.09.2022 г. №1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах» с 21 сентября 2022 г. действие трудовых договоров и служебных контрактов, заключенных с гражданами РФ, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 г. N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в РФ», приостанавливается.

При этом прекращение указанных трудовых договоров и служебных контрактов по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.83 Трудового кодекса РФ и п.1 ч.1 ст.39 Федерального закона «О государственной гражданской службе РФ» (призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу), не допускается.

Министерство труда и социальной защиты РФ в связи с принятием указанного постановления подготовило письмо от 27.09.2022 г. о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, которым расписан алгоритм действий при мобилизации сотрудника и основные гарантии мобилизованным работникам.

Так, начиная с 21 сентября 2022 г.:

1. Уволить мобилизованного сотрудника нельзя.

2. Работодатель должен будет сохранить рабочее место за мобилизованным работником.

3. Трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы.

4. Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 г., могут вернуться на рабочие места на прежних условиях.

5. На время приостановки трудового договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.

Для приостановления трудового договора работнику нужно принести повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации (либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван).

Дистанционные работники и работники, участвующие в электронном документообороте, направляют скан повестки работодателю.

Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 г. №1677 распространяется на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 2022 г.

Если работник заключил трудовой договор и сейчас проходит испытательный срок, то в случае призыва по мобилизации с 21 сентября 2022 г. его трудовой договор также будет приостановлен.

В случае, если работник уже получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать, то при получении повестки его трудовой договор также будет приостановлен.

Срочный трудовой договор также приостанавливается.

Приостановление трудового договора осуществляется в следующем порядке:

1.Работодатель издает приказ о приостановлении трудового договора.

2. На основе приказа работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент, включая зарплату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон социального партнерства (например, оплата командировочных расходов, единовременные поощрительные и другие выплаты, в том числе в связи с праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания, материальная помощь, дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодного отпуска, оплата учебного отпуска, и другие). Компенсация за неиспользованные дни отпуска свыше 28 календарных дней может производиться по заявлению работника в соответствии с законодательством.

В большем объеме выплаты производятся по решению работодателя. Кроме того, позднее работникам могут быть выплачены премии и другие выплаты, производимые в организации по результатам работы за определенный период (например, премия по итогам квартала, года).

Как поступить, если работник получил повестку и был уволен работодателем после 21.09.2022 г.

Работодателю необходимо издать приказ об отмене приказа об увольнении, направить сведения об этом в Пенсионный фонд РФ, сделать запись об отмене приказа об увольнении в трудовую книжку (если ведется на бумаге). После чего издать приказ о приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по мобилизации.

Если работодатель не отменил приказ об увольнении.

При отказе работодателя отменить приказ об увольнении и издать приказ о приостановлении трудового договора работник (или его доверенное лицо) имеет право обратится с жалобой на него в прокуратуру.

Также споры о восстановлении на работе рассматриваются судами. Срок для обращения в суд – один месяц со дня получения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предоставления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности (ст. 392 Трудового кодекса РФ).

По вопросам защиты трудовых прав мобилизованных граждане могут обращаться в Татарскую межрайонную прокуратуру по адресу: г. Татарск, ул. Урицкого, 65А. Телефон «горячей линии» - 8-913-735-14-23.

Г.В. Попова, старший помощник Татарского межрайонного прокурора