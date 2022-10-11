11 октября стартует 10-й Открытый чемпионат Татарского района по хоккею «Кубок генерала Телегина».
Торжественное открытие чемпионата состоится в ЛДС «Юность» в 20.15. В матче открытия сыграют «Луч» и «Легион». За кубок Телегина также будут бороться: «Бульдоги» (Нижнеомский район), «Колос» (Татарский район), ОХК «Сибирь» (Чаны, Усть-Тарка), «Сибирские медведи» (Усть-Таркский район) и «Сибиряк» (Калачинский район).
Игры будут проходить на льду ЛДС «Юность» по вторникам и четвергам, начало в 20.15.
11 октября – «Луч» - «Легион»
13 октября - «Сибирь» - «Сибирские Медведи»
18 октября – «Колос» - «Бульдоги»
20 октября – «Легион» - «Сибиряк»
25 октября – «Колос» - «Сибирь»
27 октября - «Луч» - «Бульдоги»
Источник: КСС