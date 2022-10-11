11 октября стартует 10-й Открытый чемпионат Татарского района по хоккею «Кубок генерала Телегина».

Торжественное открытие чемпионата состоится в ЛДС «Юность» в 20.15. В матче открытия сыграют «Луч» и «Легион». За кубок Телегина также будут бороться: «Бульдоги» (Нижнеомский район), «Колос» (Татарский район), ОХК «Сибирь» (Чаны, Усть-Тарка), «Сибирские медведи» (Усть-Таркский район) и «Сибиряк» (Калачинский район).

Игры будут проходить на льду ЛДС «Юность» по вторникам и четвергам, начало в 20.15.

11 октября – «Луч» - «Легион»

13 октября - «Сибирь» - «Сибирские Медведи»

18 октября – «Колос» - «Бульдоги»

20 октября – «Легион» - «Сибиряк»

25 октября – «Колос» - «Сибирь»

27 октября - «Луч» - «Бульдоги»