Добавить комментарий (1)

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона 10 октября 2022 года объявил, что все мобилизованные новосибирцы получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей из регионального бюджета. Средства будут выделены из резервного фонда уже в октябре.

«Принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим Новосибирской области, призванным в рамках частичной мобилизации. Министру финансов и налоговой политики региона дал поручение о выделении соответствующих средств из резервного фонда. Министру труда и социального развития поручил обеспечить реализацию механизма выплат», – заявил Андрей Травников.