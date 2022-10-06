Татарской межрайонной прокуратурой организован прием граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации в здании военного комиссариата по адресу: г.Татарск, ул. Садовая, 107, по вторникам и четвергам с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.45-13.30), в призывном пункте ежедневно с 9.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 12.45-13.30). По вопросам мобилизации также можно обращаться в межрайонную прокуратуру на «горячую линию» по номеру 22-007 (в рабочее время) или по номеру телефона 8-913-735-1423 (круглосуточно).