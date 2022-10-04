Татарской межрайонной прокуратурой в сентябре была проведена проверка в Татарской ЦРБ им. 70-летия Новосибирской области по вопросу соблюдения законодательства об охране здоровья граждан в части соблюдения прав детей, страдающих сахарным диабетом. В ходе проверки было установлено, что трем детям не предоставляется необходимый объем лекарственных средств и медицинских изделий, предусмотренный законодательством и выписным эпикризом детей. По результатам проверки Татарским межрайонным прокурором главному врачу Татарской ЦРБ внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении. Устранение вышеуказанных нарушений находится на особом контроле в Татарской межрайонной прокуратуре, сообщил помощник межрайонного прокурора М.А. Горин.