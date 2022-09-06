Из 305 пожаров, произошедших в Новосибирской области с 29 августа по 4 сентября, 222 случая – горение травы и мусора. Ежедневно фиксируются и ликвидируются несколько десятков термических точек. Сотрудники МЧС России в очередной раз напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем в преддверии осеннего пожароопасного периода.

За неделю при помощи космического мониторинга обнаружены 174 термические аномалии, из них 129 – в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Почти половина термоточек зафиксирована в прошедшие выходные. Близость природных возгораний к поселениям свидетельствует о пренебрежении местными жителями правилами пожарной безопасности. Как правило, горение сухой растительности возникает, когда люди разжигают костры и мангалы, выжигают траву на огородах, дачных и приусадебных участках. Кроме того, к возгораниям сухостоя в труднодоступной местности могут привести неосторожные действия с огнем грибников, рыбаков и охотников.

Так, 3 сентября в селе Шипицыно Чистоозерного района произошел пал сухой растительности. Огонь уничтожил посевы сельскохозяйственных культур на площади 55 гектаров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС России выявляют виновников ландшафтных пожаров. Только за неделю возбуждено пять дел об административных правонарушениях, одно из них на бердского дачника: при проведении сварочных работ от искр загорелась трава, пламя успело перейти и на соседние участки.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в Карасукском и Краснозерском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. На остальной территории области в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность 4 класса, в Кыштовском – 3 класса. Риск возникновения очагов ландшафтных возгораний остается высоким.

К тому же, за последние семь дней зарегистрировано 20 лесных пожаров в семи районах области на площади 165 гектаров. В настоящий момент все они ликвидированы. В большинстве случаев причиной горения стала неосторожность с огнем местного населения: это произошло в Барабинском, Ордынском, Сузунском и Чановском районах.

Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует жителям региона в период высокой пожароопасности проявлять осторожность при огневых работах. Не сжигайте сухую траву и мусор в ветреную погоду. Патрульно-маневренные группы муниципалитетов ежедневно контролируют обстановку и оперативно реагируют на тушение природных возгораний на начальной стадии. Как правило, термические точки ликвидируются в первые же сутки. Однако это не снимает ответственности с граждан за сохранность своего жилья и имущества соседей. Спасатели призывают глав районов и населенных пунктов принять дополнительные меры по предупреждению возгораний в природной среде.