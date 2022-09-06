26 августа в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении А.В. Курбатова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего право, или освобождающего от обязанностей).

А.В. Курбатов обвиняется органами предварительного следствия в том, что 21 февраля 2022 г. при трудоустройстве в МО МВД России «Татарский» предъявил заведомо поддельный диплом Новосибирского государственного аграрного университета, подтверждающий наличие у него высшего профессионального образования. Согласно заключению эксперта диплом и приложение к нему изготовлены не производством АО «Гознак», изображения основных реквизитов бланков диплома и приложения к нему, в том числе изображения защитной сетки, бланкового текста, защитных волокон, выполнены электрофотографическим способом.

Дело назначено к слушанию на 14 сентября.