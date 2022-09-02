В рамках Всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться» сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск побывали в двух семьях, прибывших из города Мариуполя и проживающих у родственников в Татарске.

В преддверии 1 сентября транспортные полицейские выяснили, какую поддержку они могут оказать школьникам при подготовке к новому учебному году и адаптации на новом месте жительства. Вместе с ребятами стражи порядка посетили магазин школьных товаров и приобрели учебные пособия, одежду и спортивные костюмы для уроков физкультуры, игрушки. Поздравляя школьников с Днем знаний, сотрудники транспортной полиции пожелали отличных оценок, новых знаний и впечатлений.

Юные гости из Донецкой народной республики и их родители побывали на железнодорожной станции Татарская, где узнали историю транспортной магистрали и города, в котором сейчас проживают. Кроме того, сотрудники ЛО МВД России на станции Барабинск напомнили о правилах безопасного поведения и познакомили своих подшефных с новыми маршрутами, по которым 1 сентября они отправились в школу.