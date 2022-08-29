Татарский районный суд принял участие в акции «Школьный портфель», организованной Новосибирским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей», для сбора школьных вещей и канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 26 августа в рамках акции работники аппарата суда посетили Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Татарска. Воспитанникам центра были вручены школьные принадлежности к новому учебному году с пожеланиями хорошей учёбы и высоких отметок.