Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению трех мужчин в незаконной охоте, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб).

В ходе следствия установлено, что 17 января 2022 года 30-летний мужчина, являющийся охотником и владельцем гражданского огнестрельного оружия, совместно с ранее знакомым ему 35-летним мужчиной, не являющимся охотником, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за незаконную охоту, находясь в Венгеровском районе Новосибирской области, осознавая, что у них отсутствует законное разрешение и лицензия на добычу сибирской косули, с использованием огнестрельного гладкоствольного ружья 12 калибра с дробовыми снарядами, произвели незаконный прицельный отстрел 10 особей сибирских косуль, после чего зацепили их за снегоход и, используя его для транспортировки, переместили их в лесной колок, где произвели первичную переработку и распорядились ими в дальнейшем по собственному усмотрению.

Затем, 30 января 2022 года 30-летний мужчина и 28-летний мужчина, являющиеся охотниками, а также 35-летним мужчиной, не являющимся охотником, реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконную охоту, с использованием одноствольного самозарядного ружья модели «МР-153», снаряженного патронами 12 калибра с дробными снарядами, и огнестрельного гладкоствольного ружья 12 калибра, незаконно убили 15 особей сибирских косуль, после чего переместили их при помощи снегоходов в лесной колок, где аналогичным образом произвели их первичную переработку и распорядились ими в дальнейшем по собственному усмотрению.

В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками органов внутренних дел, были установлены личности подозреваемых. По ходатайству следователя злоумышленникам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в последующем была изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Также по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых в целях возмещения ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.