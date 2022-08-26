

Участие в проведении акции «Собери ребенка в школу» стало уже традиционным для депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области. В этом году проведение акции особенно актуально в связи со сложным финансовым положением многих семей, вызванным последствиями пандемии коронавируса, а также санкционным давлением на нашу страну. Особое внимание уделяется детям, которые вынуждены со своими родителями переселиться на территорию России из Донбасса и освобожденных территорий. Участники акции считают важным поддержать беженцев из Украины, обеспечить традиционным школьным рюкзачком с необходимыми канцтоварами, чтобы ребята могли пойти в школу первого сентября наравне с другими мальчиками и девочками.

От имени Игоря Равильевича Умербаева в Татарском районе вручили подарки к учебному году четверым детям из трех семей, прибывших из Мариуполя и проживающих в настоящее время в Татарском районе. Первоклассник, ученик второго класса и двое одиннадцатиклассников получили каждый подарок для школьника, сумку для обуви, наборы тетрадей и ручек.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Игорь Умербаев помог собрать школьные принадлежности семьям вынужденных переселенцев из Донбасса.«Знания делают человека сильнее, мудрее, добрее, помогают открыть новые истины, сделать научные открытия и познать тайны природы. Пусть в вашей жизни будет возможность учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и в будущем, в течение всей жизни! Желаю радостных дней, оптимизма и творческих побед, надежных и верных друзей!» – напутствовал школьников Игорь Равильевич.