25 августа в вечернее время в медицинское учреждение Чановского района бригадой скорой помощи в медицинское учреждение был доставлен 53-летний мужчина. Врачи диагностировали у пациента ножевое ранение грудной клетки и сообщили о данном факте в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установили и задержали подозреваемого в совершении преступления, а также выяснили все обстоятельства произошедшего. Накануне потерпевший находился дома со своим знакомым.

В ходе распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в ходе котрой гость ударил хозяина дома ножом. Подозреваемый — 70-летний ранее неоднократно судимый местный житель задержан полицейскими. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.