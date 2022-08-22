Добавить комментарий (1)

Сотрудники Татарской Госавтоинспекции совместно с ведущим специалистом администрации Татарского района Анастасией Зотовой в Татарском АТП, вблизи СТО, а также в автомагазинах провели профилактическую акцию «Трезвый водитель».

Основная цель акции - профилактика нарушений Правил дорожного движения, предупреждение и снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, повышения уровня культуры на дороге.

В ходе бесед с водителями организаторы акции призывали водителей к трезвому вождению и вручали наглядную агитацию (буклеты), содержащие информацию о недопустимости употребления алкоголя за рулём. Также проводили социальный опрос «Отношение к алкоголю».

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть лишён права управления на срок от 1,5 до 2 лет и оштрафован на 30 тысяч рублей.

Повторное управление в состоянии опьянения влечёт уголовное наказание по ст.264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Татарского района призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии и просит граждан сообщать в Госавтоинспекцию о фактах управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения для предотвращения опасных и тяжёлых последствий.