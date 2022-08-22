Добавить комментарий (1)

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Следствием установлено, что 17 сентября 2021 года фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту жительства своей бывшей супруги и их совместной малолетней дочери – в доме по улице Вокзальная в поселке Рождественка Чановского района Новосибирской области, где у него произошла ссора с женщиной по причине нежелания последней возобновлять с ним супружеские отношения. В ходе конфликта обвиняемый взял нож и на глазах у ребенка нанес им не менее 13 колото-резаных ранений ее матери, а затем совершил убийство своей дочери. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия, однако в короткие сроки был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном особо тяжком преступлении мужчина признал в полном объеме.

16 августа 2022 года Новосибирским областным судом вынесен обвинительный приговор в отношении фигуранта по делу, которому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, где он должен будет пройти принудительное лечение. Также суд постановил взыскать с осужденного 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу его старшего сына.