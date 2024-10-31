Уважаемым односельчанам, одноклассникам и всем, кто помнит, любит и ценит нашу малую родину - Увальское. 6 ноября 2024 года исполнится ровно 50 лет со дня установки и открытия мемориального комплекса в память о погибших и пропавших без вести воинах, бывших жителях Увальского совхоза в годы Великой Отечественной войны.

В далёком 1970 году по инициативе председателя сельского совета, фронтовика, кавалера ордена Красной Звезды Василия Васильевича Одинцова и секретаря партийного комитета совхоза, позднее ставшего директором Увальской средней школы Алексея Ивановича Рубана, было принято решение об установлении на территории центральной усадьбы памятника погибшим землякам. Данная инициатива была одобрена руководством совхоза в лице директора Рудольфа Ивановича Розбаума.

Началась долгая и кропотливая работа по составлению и уточнению списка погибших и пропавших без вести героев-земляков, ведение проектировочных работ на месте, выбранном для строительства памятника. Скрупулёзно рассматривались варианты дизайна. Подбирался скульптор и исполнитель (завод) по выполнению заказа на изготовление монумента «Воин-освободитель» и двух зеркально расположенных пилонов с фамилиями земляков на чугунных плитах. Работа проводилась в течение нескольких лет. Она была трудоёмкой, ответственной, впечатляла своей огромной социальной и военно-патриотической значимостью. Когда монумент был доставлен из города Ленинграда, где на одном из заводов он был изготовлен (отлит), в Увальском, на месте будущего мемориального комплекса начались земляные и бетонные работы.

Здесь трудились жители Увальского, а именно: Виктор Владимирович Валов (прораб), рабочие Владимир Васильевич Одинцов, Василий Матвеевич Жимоедов, Афанасий Васильевич Чистяков и Александр Алексеевич Гордеев. Это был дружный и сплочённый коллектив. Когда работа уже подходила к концу, в нашей школе началась подготовка к участию школьников в церемонии открытия мемориального комплекса. Вся организация такого значимого мероприятия легла на плечи директора школы Алексея Ивановича Рубана и заместителя директора школы по воспитательной работе Людмилы Сергеевны Чаплиной.

В центре фотографии - бывший директор Увальской средней школы Алексей Иванович Рубан со своими внуками

Готовились к открытию мемориального комплекса различные общественные организации и учреждения Увальского совхоза: рабочий комитет - председатель Л.В. Одинцов, рабочий кооператив обеспечения продуктами и товарами народного потребления (рабкоп) - председатель В.Л. Лопата, участковая больница - главврач Т.Л. Островская, совхозная пекарня - заведующая В.Н. Лукьянова, ремонтно-тракторная мастерская (РТМ) - руководитель П.А. Герасимов, строительный цех - прораб В.В. Валов, партком - новый секретарь совхозной партийной организации КПСС В.Б. Горн, а также сотрудники и депутаты сельского совета (председатель В.В. Одинцов).

Василий Васильевич Одинцов

К концу октября 1974 года мемориальный комплекс был полностью подготовлен к открытию. Оно было приурочено к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Учащиеся практически всех классов Увальской школы принимали участие в этом важнейшем для жителей совхоза мероприятии. Основная ответственность за проведение митинга лежала на старшеклассниках нашей школы.

Утром 6 ноября 1974 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса. О таком важном событии подробно было написано в районной газете «Ленинская трибуна» за 12 ноября 1974 года. И пусть статье, написанной корреспондентом А. Бесединым об открытии комплекса в Увальском совхозе уже полвека, думаю, всё же она будет интересна не только нашему поколению.

Открытие мемориала было одним из ярчайших и запоминающихся мероприятий, происходящих в совхозе. И в этом заслуга не только взрослых людей, но и нас, школьников. На протяжении всего торжественного праздника вместе со своими сельчанами - фронтовиками, учащиеся старших классов стояли в почётном карауле, читали отрывок Роберта Рождественского из поэмы «Реквием»... Также они торжественно зачитывали фамилии и имена погибших воинов - земляков и от имени комсомольцев 70-х годов произносили клятву верности своей Родине.

Галина Назарова, Зинаида Клюева, Александр Голота, Наталья Андронова, Пётр Назаров у микрофона на торжественном открытии памятника - мемориала.

После проведения митинга, торжественного открытия мемориального комплекса, возложения венков и цветов, многие жители, а также учащиеся нашей школы, в том числе и мои одноклассники, будущие выпускники 1975 года, стали фотографироваться у подножия памятника, на пилонах мемориала. К сожалению, нашлось только несколько пожелтевших от времени любительских фотографий, которые напоминают о столь важном и значимом событии, происходившим полвека назад на нашей малой родине.

Это памятное событие, произошедшее накануне 57-ой годовщины Великого Октября, ещё долго обсуждалось в семьях увальцев. Люди из других деревень совхоза специально приезжали сфотографироваться у монумента, поклониться и воздать долг памяти своим родственникам, погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны. С тех пор, монумент Воину освободителю и весь мемориальный комплекс для многих поколений не только увальцев, но и гостей села, стало поистине святым, значимым местом.

Совместное фото учеников Увальской средней школы. На снимке члены комитета ВЛКСМ и учащиеся, принятые в ряды комсомола, 1975 г.

Мы же, десятиклассники, в то время гордились тем, что именно нашему выпускному классу было доверено участвовать в проведении этого важного для всех жителей события. И эта гордость сохранилась до сегодняшних дней!

Наше участие в открытии мемориального комплекса было первым шагом в сохранении памяти о тех, кому мы обязаны жизнью на этой земле. Очень приятно осознавать и видеть, что традиции проводить военно-патриотические мероприятия учениками на территории этого мемориального комплекса, воздавая память погибшим в годы Великой Отечественной войны, продолжаются и в настоящее время.

Дорогие мои одноклассники, уважаемые учителя, земляки - односельчане!

Время летит неумолимо... Но каждый раз, находясь на нашей малой родине, посещая этот сельский мемориальный комплекс, перед моими глазами вновь и вновь воспроизводится картина его открытия 6 ноября 1975 года. В этом году ему уже исполнилось 50 лет!

И я, снова вспоминая, вижу перед собой наших простых деревенских мужиков - фронтовиков, людей разных национальностей, стоящих в строю, в составе своеобразных деревенских взводов и рот, одетых в шубинки, фуфайки или полушубки, в валенках с галошами, вновь вижу их суровые обветренные лица. Именно им и тем, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны, мы, живые, обязаны всей своей жизнью...

Монумент «Воин-освободитель» сегодняшних дней

Запомнилось трепещущее на ветру, а в момент открытия сползающее вниз с монумента полотнище и торжественно звучащий Государственный гимн СССР. И я горжусь, что мне вместе с вами довелось быть причастным к этому важному событию.

С уважением и доброй памятью ко всем вам, Александр Голота

Монумент в Увальском был обновлен в 2020 г. Его открытие состоялось 10 июля.

Жители и гости села возложили венки и цветы к обновленному Мемориалу Славы и почтили погибших минутой молчания.