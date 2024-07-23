ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ

Золотая осень. Октябрь. День рождения Сергея Есенина. Вдалеке от районного центра, в маленьком сибирском селе (каких десятки тысяч на просторах России), в семье учительницы и водителя автобуса родился второй сын. Весть о пополнении разнеслась мгновенно (хотя мобильных телефонов ещё не было!), потому что добрая половина села – родственники. Радовались все: родители, братик, многочисленные родные и близкие, кумовья, коллеги, соседи, друзья, одноклассники мамы и папы. Имя мальчику нашлось само собой. Нарекли в честь дедов Виктором (и по материнской, и по отцовской линии папы были «победителями»).

Какое же славное деревенское детство! Зеленеющие луга, золотистые поля, берёзовые рощи, сугробы вышиной с дом, небольшая извилистая речка, запах свежескошенного сена и морозного утра, стрекот кузнечиков, жужжание пчёл, мычание коров. Сколько звуков, запахов, эмоций! Живи, наслаждайся, наблюдай, замечай, расти, мужай!

Семья, безусловно, лучший воспитатель, но общение со сверстниками тоже необходимо. И вот четыре года детского сада пролетели незаметно: интересные познавательные занятия по развитию речи, математике; замечательные праздники, концерты; первые поделки на 23 февраля и 8 Марта; костюмированные новогодние представления; первые друзья. А Витя ежедневно впитывал всё самое хорошее от окружающих; учился быть терпеливым и стойко переживать первые трудности: попробуй с первой попытки поехать на велосипеде, подтянуться на турнике, научиться плавать в речке. И ведь всё удавалось мальцу, как говорят, «терпение и труд всё перетрут». Да и папа, мама, брат, бабушки с дедушками всегда рядом, всегда поддерживали и вдохновляли на добрые дела.

Мальчик рос добрым, ответственным, дисциплинированным. В селе постоянно есть какое-то занятие для детей: вместе с братом помогал родителям по хозяйству, ухаживал за животными, косил сено, выращивал картофель, колол дрова. Не забывал и бабушек с дедушками, им ведь тоже нужна помощь: принести воды, почистить снег, прополоть огород. Хватало сил и времени на всех. Так обычно бывает, потому что сельские ребята приучены к труду. А труд формирует в человеке многие качества.

Сколько радости, успехов, достижений, маленьких переживаний приносят «школьные годы чудесные». Хотя и был Витя самым младшим в классе, но никогда ни в каких делах и занятиях не отставал от одноклассников. Ни одно школьное мероприятие не обходилось без участия Вити, будь то устный журнал, КВН, классный час, экологическая акция, уборка урожая на пришкольном участке, концертная программа, посвященная традиционным праздникам. А лучшего Деда Мороза и не найти!

Занимался Виктор и спортом (волейбол, лапта), участвовал и побеждал в районных и областных спортивных мероприятиях. А чтобы достичь хороших результатов, необходимо серьёзно тренироваться: тысячи прыжков на скакалке для тренировки мышц ног, километры пробежек, а ещё подтягивания, отжимания, армрестлинг. Помогал советами отличный учитель физкультуры, да и большинство одноклассников — юноши: есть с кем соревноваться, за кем тянуться.

Активный уж очень был класс у Виктора, наверное, это заслуга и ребят, и классного руководителя, и родителей. Не только в спорте, но и в художественной самодеятельности участвовали все. Наш герой пел, танцевал, стал победителем районного конкурса юных талантов «Сельская звёздочка» в номинации «Конферанс».

В учёбе ребята тоже сильны: можно было проводить различные формы нетрадиционных уроков и всегда эффективно; на занятиях отвечали замечательно. Однажды учитель литературы при изучении романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» попросил ответить на вопрос: «Кого можно считать героем вашего времени?» Виктор незамедлительно ответил: «Герой тот, кто во все времена, отличается от остальных своими душевными качествами. Герои ведут за собой миллионы, спасают тех, кому угрожает опасность, зачастую ценой своей жизни, жертвуют последним на благо других. В наше время это спасатели, врачи, военные, в них преобладает патриотизм, человеколюбие, любовь к жизни». И откуда в этой молодой ещё голове столько было мудрых мыслей?!

В юношестве Виктор любил читать книги и смотреть фильмы об исторических событиях, о легендарных полководцах разных эпох. И всегда что-то тянуло, привлекало, заставляло анализировать. Порой проигрывал действия в голове, думал, как бы ещё можно было поступить в данном сражении. Что-то чертил, рисовал, разрабатывал тактику баталий. Не секрет, что многие мальчишки видят себя уже защитниками, когда провожают девочку домой, помогают бездомным котятам и собачкам. А здесь конкретные события истории страны. Но никто и не подозревал, что этот юноша выберет самую важную профессию – Родину защищать! И как же это имя подошло ребёнку!

Закончил Московский университет Министерства обороны Российской Федерации. Всё село гордилось, что снова наш односельчанин (а на этот момент больше десятка уроженцев нашего села уже были офицерами с многолетним стажем) выбрал очень важную и достойную профессию. А сколько эмоций ощутили, когда на Параде Победы на Красной Площади среди множества военных разглядели нашего Виктора. Потом Парады Победы в составе знаменосной группы в Ставрополе, а мы возле экранов, может, увидим. Гордость через край!

Жизнь офицера РФ сложна. Многочисленные командировки, учения: дважды был в Пакистане на учениях мирового значения, в миротворческих войсках в Карабахе. Заслужил достойные награды: медаль «За службу на Северном Кавказе», медаль «За обеспечение безопасности проведения Олимпийских зимних игр в Сочи».

Появилась и семья (нашёл свою Елену прекрасную, хранительницу очага), и первенец — надёжный тыл. А дальше – специальная военная операция. И рождение второго сына в День офицера. Ранение. И снова достойные заслуженные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами, медаль «За боевые отличия», медаль «За воинскую доблесть» 2-й степени, Орден Мужества. А дома ждёт жена и сыновья. Мама, папа, родные и близкие люди искренне переживают за всех участников этой операции. Жители села собирают посылки участникам спецоперации (а уроженцев нашего села там немало). Верим, что русский солдат с честью и достоинством пройдёт нелёгкий путь и победит.

О.В. Бахман, ноябрь 2023 г.

Герой рассказа - майор Виктор Борисович Назаров, родившийся 3 октября 1991 г.р., проходивший военную службу в воинской части 82760 г. Ставрополь на должности командира роты спецназа, погиб 17 июня 2024 г. в ходе выполнения задач специальной военной операции. Похоронен в Ставрополе 9 июля. Награжден орденом Мужества посмертно.