29 июня 2023 г. героически погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции Сергей Анатольевич Вохминцев.

Сергей Вохминцев - уроженец с. Орловка Татарского района. С 1989 года учился в Орловской средней школе. Среди одноклассников пользовался уважением за весёлый нрав, бесконфликтность, умение сопереживать каждому. Он любил свою семью, трепетно относился к брату, был опорой для родителей.





Сергей умел дружить: друзья всегда могли рассчитывать на его помощь. Окончил 11 классов. Мечтал получить профессию, связанную с МСЧ, пожарной службой. Был призван военным комиссариатом в ряды Вооруженных сил. Добросовестно, честно проходил службу в РА. После прохождения срочной службы подписал контракт, служил в Чеченской республике. За личные заслуги, отличия по службе, мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга старший прапорщик Вохминцев был награждён государственными наградами.

В течение длительного времени работал вахтовым методом, позднее - водителем на Дальнем Востоке.

24 сентября 2022 г. был мобилизован на специальную военную операцию, честно и ответственно нёс службу, защищая Родину. Очень часто говорил, что война в Украине совершенно иная, чем в Чечне. Он защищал жизни жителей Украины, защищал интересы нашего Отечества, тем самым не допустил распространения еще большей беды, войны и жертв на территории нашего государства. Беспокоился за своих родных и близких. У него две взрослые дочери и двое малолетних детей.

К сожалению, военные действия невозможны без потерь. Сергей Анатольевич воевал за свободу и независимость нашей Родины, погиб у населенного пункта Николаевка Вторая Артёмовского района ДНР, проявив отвагу и мужество. Указом президента Российской Федерации награждён Орденом мужества посмертно. Похоронен на мемориальном участке «Аллея Славы» г. Бикин Бикинского муниципального района Хабаровского края.

Невыносимо тяжёлая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил уравновешенного и доброго молодого мужчину. Он был исполнительным, трудолюбивым, доброжелательным и безотказным человеком, всегда приходил на помощь тем, кто в ней нуждался. В октябре этого года Сергею Вохминцеву исполнилось бы 40 лет. Вечная память герою, защитнику Родины!

Любовь Самоличенко