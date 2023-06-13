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13.06.2023 | 11:54
Информатор
337
На территории мотоклуба «DogGed» появилась новая летняя концертная площадка. Местные музыканты уже успели испытать сцену под открытым небом, которая отлично подходит для проведения молодёжных фестивалей.
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Источник:
День за днем
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