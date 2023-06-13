337
На территории мотоклуба «DogGed» появилась новая летняя концертная площадка. Местные музыканты уже успели испытать сцену под открытым небом, которая отлично подходит для проведения молодёжных фестивалей.
>

- +
Источник: День за днем  

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться