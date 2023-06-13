10 июня в концертном зале детской школы искусств «Радуга» Татарского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению свидетельств выпускникам, освоившим дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств.

В этом году школу окончили 134 обучающихся, из них три выпускника освоили дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в области музыкального искусства «Народные инструменты» (аккордеон, домра), срок обучения 5 лет.





Свидетельства с отличием получили 74 выпускника – это обучающиеся отделений народных инструментов, сольного пения, изобразительного искусства, хореографии, общеэстетического отделения.

Директор ДШИ «Радуга» Оксана Бережинская поблагодарила ребят за хорошую и отличную учебу, активное участие в конкурсах и фестивалях разного уровня, вручила свидетельства об освоении образовательных программ и грамоты за успешную учебу, активную творческую и концертную деятельность.

Со словами благодарности выступили родители и выпускники школы. Прозвучало много теплых слов в адрес преподавателей и всего коллектива школы.

Мы поздравляем наших выпускников. Желаем всем удачи, не отступать перед трудностями, всегда идти только вперед и найти своё место в жизни!